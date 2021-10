Erste Schätzungen: Coloplast A-S (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Coloplast A-S (spons ADRs) gibt voraussichtlich am 01.11.2021 die Zahlen für das am 30.09.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Coloplast A-S (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,096 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,077 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 723,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Coloplast A-S (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 793,7 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,361 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,04 Milliarden USD, gegenüber 2,92 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net