Erste Schätzungen: First Hawaiian stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel

First Hawaiian lädt voraussichtlich am 26.07.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten schätzen, dass First Hawaiian für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,425 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 26,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 203,4 Millionen USD gegenüber 278,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD im Vergleich zu 1,84 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 821,9 Millionen USD, gegenüber 1,13 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net