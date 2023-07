Erste Schätzungen: Orion B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Heute im Fokus

Deutsche Bank-Personalchef geht - Nachfolge unbekannt. Novartis verkauft Augenmedikament für Milliardensumme weiter. Ford findet Käufer für Werk in Saarlouis. Deutsche Bank: Verlegung von Kundendaten der Postbank bald abgeschlossen. Mercedes mit großem Rückruf in den USA. Apple-Aktie an der NASDAQ mit neuem Rekordhoch.