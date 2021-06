ABOUT YOU mit erfolgreichem Börsengang - ABOUT YOU-Aktie startet über Ausgabepreis

Der Erstkurs der ABOUT YOU -Aktie wurde bei 25,60 Euro festgestellt und lag damit 11,30 Prozent über dem Ausgabepreis von 23 Euro.

Im Vorfeld hatte das Unternehmen mit Sitz in Hamburg die Preisspanne für die Anteilsscheine auf jeweils 21 bis 26 Euro festgelegt.

Aktuell wird die ABOUT YOU-Aktie in Frankfurt noch 13,74 Prozent höher bei 26,16 Euro gehandelt.

Mehr als 36.000 Aktien ausgegeben

Im Rahmen des Börsengangs gab ABOUT YOU 28.571.429 neue Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 8.392.856 Stammaktien von bestehenden Aktionären aus, wie der E-Commerce-Konzern in einer Pressemitteilung schrieb. Mittels Greenshoe-Option will sich das Unternehmen außerdem offen halten, den beteiligten Konsortialbanken nachträglich eine zusätzliche Anzahl an Wertpapieren zum Emissionspreis abzutreten. Neben der Deutschen Bank, Goldman Sachs und JPMorgan haben auch Numis Securities, Société Générale und die UBS den Börsengang begleitet.

Zum Börsendebüt wurde für die bestehenden Aktionäre Otto Group und GFH eine Sperrfrist von 270 Kalendertagen festgelegt. Für die übrigen bestehenden Aktionäre Heartland, SevenVentures, GMPVC German Media Pool, Fashion Media Pool und den Vorstand gilt eine Frist von 180 Kalendertagen, bis diese ihre Anteile frühestens veräußern dürfen. Damit sollen kurzfristige Gewinnmitnahmen durch Altaktionäre verhindert werden.

Fokus auf Mode und Technologie

Neben Branchengröße und MDAX-Mitglied Zalando gilt auch ABOUT YOU als einer der größten Online-Modehändler Deutschlands. Bereits seit 2018 kann man sich auch Hamburgs erstes Unicorn nennen, also ein Startup-Unternehmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde Euro vor einem Börsengang. Neben dem Geschäft mit dem Online-Handel von Modeartikeln sieht sich der Börsenneuling auch als Technologieunternehmen. Über die Web- oder Smartphone-Oberfläche sollen Kunden den "klassischen Einkaufsbummel" digital erleben können, wie das Unternehmen auf seiner Webseite schreibt. Und das Konzept scheint aufzugehen: Im Geschäftsjahr 2020/21 verbuchte ABOUT YOU einen Umsatz von 1,17 Milliarden Euro. Mehr als 1.000 Mitarbeiter mit über 65 Nationalitäten zählt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge mittlerweile.

Nach IPO: Marktposition durch Wachstum stärken

"Unsere Ankündigung war ein wichtiger Schritt hin zur Verwirklichung unserer Vision, die führende globale Modeplattform zu werden", erklärte Mitgründer Tarek Müller vor dem Börsengang. "Seit der Gründung von ABOUT YOU vor sieben Jahren haben wir unsere Stärken stetig weiterentwickelt und eine der größten europäischen Modeplattformen für die Generation Y&Z geschaffen. Und das ist erst der Anfang." So wolle das Unternehmen den Online-Modehandel in den nächsten Jahren noch enger mit digitalen und mobilen Oberflächen verknüpfen und vor allem weiter personalisieren. "Wir sind in einer hervorragenden Position, diese Transformation anzuführen, und die [...] Börsennotierung wird uns dabei helfen, diese einzigartige Chance zu nutzen. Aufbauend auf unseren überlegenen Technologie- und Softwarelösungen verfolgen wir damit weiter unser Ziel, den Offline-Einkaufsbummel zu digitalisieren", so Müller weiter. Dementsprechend will ABOUT YOU mit dem durch den Börsengang eingenommenen Kapital sowohl im Geschäft mit Endkunden als auch im Business-to-Business-Bereich wachsen. Der Löwenanteil des Nettoerlöses soll in internationale Handels-Aktivitäten sowie in die technische Infrastruktur gesteckt werden, wie aus einer Mitteilung an Investoren hervorgeht.

