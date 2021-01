Ausblick: Sartorius vz vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sartorius vz wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2020 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,33 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,820 EUR erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 31,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 471,2 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 617,4 Millionen EUR aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,16 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,06 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 2,30 Milliarden EUR, gegenüber 1,83 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sartorius