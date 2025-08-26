DAX24.240 -0,5%ESt505.466 -0,4%Top 10 Crypto15,89 -3,7%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.525 -1,4%Euro1,1718 ±-0,0%Öl67,75 -0,1%Gold3.368 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Hang Seng zieht an -- Lufthansa ordnet sich offenbar neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Nordex, Orsted, Vestas, Rio Tinto im Fokus
Top News
Aktien von UniCredit und Commerzbank uneins: UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil weiter Aktien von UniCredit und Commerzbank uneins: UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil weiter
BVB-Aktie leichter: Dortmund und Gladbach offenbar über Reyna-Transfer einig - Sieg bei St. Pauli spät verspielt BVB-Aktie leichter: Dortmund und Gladbach offenbar über Reyna-Transfer einig - Sieg bei St. Pauli spät verspielt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

25.08.25 08:50 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Montag im Verlauf etwas leichter. Der September-Kontrakt verliert 15 Ticks auf 129,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,31 Prozent und das Tagestief bei 129,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.332 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 117,22 Prozent. Der Bund-Future hält sich damit weiterhin oberhalb seiner Unterstützungszone um 129,00 Prozent. Nun wird auf das Ifo Geschäftsklima aus Deutschland gewartet. Einen Stimmungsrückgang schließen die Marktstrategen der Helaba nicht aus, nachdem der Index seit Anfang dieses Jahres kontinuierlich gestiegen ist.

Wer­bung

Hinweise auf eine neuerliche Zinssenkung seitens der Europäischen Zentralbank gebe es momentan nicht, und mit Blick auf die anstehenden Ratssitzungen im September und Oktober werde marktseitig auch nicht damit gerechnet.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 02:51 ET (06:51 GMT)