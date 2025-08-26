EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Montag im Verlauf etwas leichter. Der September-Kontrakt verliert 15 Ticks auf 129,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,31 Prozent und das Tagestief bei 129,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.332 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 117,22 Prozent. Der Bund-Future hält sich damit weiterhin oberhalb seiner Unterstützungszone um 129,00 Prozent. Nun wird auf das Ifo Geschäftsklima aus Deutschland gewartet. Einen Stimmungsrückgang schließen die Marktstrategen der Helaba nicht aus, nachdem der Index seit Anfang dieses Jahres kontinuierlich gestiegen ist.

Wer­bung Wer­bung

Hinweise auf eine neuerliche Zinssenkung seitens der Europäischen Zentralbank gebe es momentan nicht, und mit Blick auf die anstehenden Ratssitzungen im September und Oktober werde marktseitig auch nicht damit gerechnet.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 02:51 ET (06:51 GMT)