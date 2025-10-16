EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstag gegen 8.19 Uhr 9 Ticks höher bei 130,09 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,03 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,14, das -tief bei 130,00 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.540 Kontrakte. "Indikatorenseitig bleibt das Bild konstruktiv", heißt es bei der Helaba. Im Falle von Rückschlägen lägen unterhalb der ehemaligen Widerstandszone 129,44/50/66 zusätzliche Haltemarken an der 100-Tagelinie (128,93) und an den 21- und 55-Tagelinien (128,67/75).

October 16, 2025 02:26 ET (06:26 GMT)