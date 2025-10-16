DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.307 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,9%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.857 +0,8%Euro1,1654 +0,1%Öl62,47 ±0,0%Gold4.221 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannungssignale im Handelsstreit: DAX mit wenig Bewegung erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Merck gut positioniert für nächste Wachstumsphase -- Gold, Drägerwerk, SoftBank, ABB im Fokus
Top News
SoftBank-Aktie zündet nach Greensill-Urteil den Turbo: CS-Fonds scheitern mit Klage SoftBank-Aktie zündet nach Greensill-Urteil den Turbo: CS-Fonds scheitern mit Klage
Um 18 Uhr live: Das Global Dynamic Fondsdepot - Intelligente Anlagestrategie ohne spekulative Wetten Um 18 Uhr live: Das Global Dynamic Fondsdepot - Intelligente Anlagestrategie ohne spekulative Wetten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

16.10.25 08:25 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstag gegen 8.19 Uhr 9 Ticks höher bei 130,09 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,03 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,14, das -tief bei 130,00 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.540 Kontrakte. "Indikatorenseitig bleibt das Bild konstruktiv", heißt es bei der Helaba. Im Falle von Rückschlägen lägen unterhalb der ehemaligen Widerstandszone 129,44/50/66 zusätzliche Haltemarken an der 100-Tagelinie (128,93) und an den 21- und 55-Tagelinien (128,67/75).

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 02:26 ET (06:26 GMT)