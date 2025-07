EUREX/DAX-Future freundlich - "Warten auf den Ausbruch"

DOW JONES--Freundlich zeigt sich der DAX-Future im Handelsverlauf am Montag um 8.20 Uhr MESZ. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 102 auf 23.923 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.004 und das Tagestief bei 23.896 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.341 Kontrakte. "Der Future hängt seit fünf Tagen in einer extrem engen Range zwischen 23.724 und 24.108 fest", so ein Marktanalyst. Ein Ausbruch könnte eine größere Bewegung nach sich ziehen.

July 07, 2025 02:32 ET (06:32 GMT)