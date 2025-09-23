EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas leichter

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Montag im Verlauf etwas leichter. Der Dezember-Kontrakt verliert 41 auf 23.749 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.825 und das Tagestief bei 23.730 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 744 Kontrakte.

Vor allem die Schwäche der Automobilwerte nach der Gewinnwarnungen von Porsche AG und VW belasten die Stimmung wie auch den DAX. Charttechnisch bewegt sich der Terminkontrakt in einer Spanne zwischen 23.500 und 23.900 Punkten, die er auch zum Verfall am Freitag nicht verlassen konnte. Das momentan niedrige Handelsvolumen spricht derweil nicht für einen baldigen Ausbruch aus der Spanne.

September 22, 2025 02:25 ET (06:25 GMT)