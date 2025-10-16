DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.307 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,9%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.857 +0,8%Euro1,1654 +0,1%Öl62,47 ±0,0%Gold4.221 +0,3%
EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

16.10.25 08:26 Uhr

DOW JONES--Mit geringen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen gegen 8.22 Uhr. Der aktuelle Kontrakt steigt um 13 Punkte auf 24.279,0. In den Handel gegangen war er mit 24.266,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.303 und das -tief bei 24.230,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.030 Kontrakte. Der kurzfristige Abwärtstrend fällt am Tag auf 24.312 von 24.385 Punkten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 02:27 ET (06:27 GMT)