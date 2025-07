EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

DOW JONES--Nach der kleinen Schwäche im späten Handel am Vortag zeigt sich der DAX-Future am Dienstag im Verlauf schon wieder im Plus. Der September-Kontrakt steigt um 86 auf 24.166 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.177 und das Tagestief bei 24.085 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 499 Kontrakte. Damit zeigt sich der Aktienmarkt wenig beeindruckt von der Zoll-Rhetorik von US-Präsident Donald Trump. Allenfalls das seit dem Vortag zu beobachtende dünne Handelsvolumen mahnt zur Vorsicht.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2025 02:13 ET (06:13 GMT)