DOW JONES--Gut behauptet sind die DAX-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Marktteilnehmer stellen sich am Morgen auf eine Seitwärtstendenz ein. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 33 auf 23.155 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.158 und das Tagestief bei 23.031 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.752 Kontrakte.

DJG/mod/gos

March 25, 2025 03:46 ET (07:46 GMT)