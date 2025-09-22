DAX23.741 +0,3%ESt505.490 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,06 -0,7%Gold3.655 +0,3%
EUREX/DAX-Futures gut behauptet zum Verfalltag

19.09.25 08:47 Uhr

DOW JONES--Mit kleinen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Der neue Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 23 auf 23.847 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.863 und das Tagestief bei 23.789 Punkten. Umgesetzt wurden rund 2.000 Kontrakte. Echte Kaufimpulse für deutsche Aktien sehen Händler nicht. Angesichts des Großen Verfalltages an der Eurex und den internationalen Terminbörsen erwarten sie vor allem zur Futures-Abrechnung am Mittag volatile Ausschläge.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 02:47 ET (06:47 GMT)