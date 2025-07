EUREX/Renten-Futures unverändert - Blick in Richtung Fed

DOW JONES--Nahezu unverändert zeigen sich am Dienstagmorgen die deutschen Anleihe-Futures. Die Börsen blicken schon in Richtung der US-Notenbankaussagen am Mittwochabend. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 1 Tick auf 129,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,76 Prozent und das -tief bei 129,63 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.381 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 2 Ticks auf 116,70 Prozent ein - der Bobl-Futures 2 Ticks auf 117,37 Prozent.

July 29, 2025 02:31 ET (06:31 GMT)