Richemont-Aktie: China bremst

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 46 Prozent auf 19,2 Milliarden Euro, der Nettogewinn fiel mit 2,1 Milliarden Euro sogar 61 Prozent höher aus. Die Analystenschätzungen von rund 2,7 Milliarden erwiesen sich jedoch als zu optimistisch. Während es in allen Weltregionen zweistellige Zuwachsraten gab, blicken die Genfer mit Sorge auf die chinesischen Null-COVID-Politik. Mit rund 30 Prozent Umsatzanteil ist China wichtiger Absatzmarkt. Die von der Regierung verhängten Ausgangssperren bremsen den Verkauf. "Selbst wenn China aus der aktuellen Isolation herauskommt, wird der Aufschwung nicht so schnell eintreten", so Verwaltungsratspräsident Johann Rupert.

Mehr als ein Drittel hat die Aktie seit Jahresbeginn verloren. Langfristig bietet das Richemont-Papier aber weiter Potenzial._________________________________