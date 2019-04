TOM TAILOR: Guter Verkauf

€uro am Sonntag

Stattdessen hat der Hamburger Modekonzern den Verkauf seiner Krisenmarke Bonita bekannt gegeben - die Präsentation des Zahlenwerks ist auf Ende April verschoben. Für Kenner des Unternehmens kommt der Verkauf an die niederländische Gesellschaft Victory & Dreams International nicht überraschend.. Im Neunmonatsbericht 2018 verbuchte Bonita sogar ein Umsatzminus von knapp 15 Prozent. Ohne die Tochter steht TOM TAILOR solide da, was auch im Interesse des chinesischen Großaktionärs Fosun sein dürfte, der seit einer Kapital­erhöhung im Februar mehr als 35 Prozent an TOM TAILOR hält und das Unternehmen ganz übernehmen will. Das aktuelle Angebot liegt bei 2,26 Euro je Aktie und wird vom Modekonzern noch geprüft.______________________________