CR Capital-Aktie: Doppelt gewinnen mit Doppelhaus

Die Empfehlung ging schnell auf. Nur zwei Monate nach Besprechung Mitte Dezember brachte die Aktie von CR Capital schon ein Plus von 50 Prozent. Dann, im Corona-Crash, ging es mit dem Titel steil nach unten. Im März hatte sich der Kurs halbiert. Viele Anleger fragen sich: Kommt jetzt nach Corona das Ende des Immobilienbooms? Offensichtlich nicht. Im Gegenteil.

Wie gut informierte Kreise berichten, ist die Nachfrage nach den Häusern von CR Capital derzeit so hoch wie nie zuvor. Die Käufer reißen dem Immobilienentwickler die Objekte sogar regelrecht aus den Händen. Wegen des Runs auf die Reihen- und Doppelhäuser legt der Immobilienbauer aus Berlin sogar die Ausweitung des Geschäftsmodells um sozialen Wohnungsbau auf Eis.

Mit seinen stark standardisierten Häusern bedient CR Capital einen Megatrend der Wohnungswirtschaft: die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum. Denn die vom Unternehmen beinahe wie "am Fließband" produzierten Häuser können im Branchenvergleich sehr günstig angeboten werden. Die Objekte sind dadurch trotz der allgemein enorm gestiegenen Immobilienpreise auch für Interessenten aus der Mittelschicht noch erschwinglich.

Viele Käufer mit normalem Einkommen stellen sich dabei deutlich besser als in Miete und schaffen sich gleichzeitig Wohneigentum. Wie zu hören ist, dürfte CR Capital in diesem Jahr mit etwa 200 bis 250 Häusern doppelt so viele Einheiten fertigstellen wie im vergangenen Jahr. Für 2021 ist mit etwa 300 Objekten zu rechnen. Angesichts des aktuellen Booms scheint auch das für 2024 ausgegebene Ziel von 500 Häusern gut erreichbar. Dann wären schon im nächsten Jahr - bei einem Gewinn von 4,80 Euro und einem moderaten Zwölfer-KGV - Kurse um 60 Euro drin.

Die Nachfrage ist hoch wie nie. Sechser-KGV, hohe Dividende, enormer Discount zum Buchwert. Verdopplungspotenzial. ISIN: DE 000 A2G S62 5

Gew./Aktie: 2021e 4,80 €

KGV 2021/Dividende: 6,7/8,6 %

EK* je Aktie/KBV: 53,20 €/0,5

EK*-Quote: 80,0 %

Kurs/Ziel/Stopp: 32,0/48,50/23,40 €

