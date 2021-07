Publity-Aktie: Spekulativ mit hohem Potenzial

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag





Der zweite Kurskollaps in drei Jahren! Hatte sich Publity bereits Anfang 2018 halbiert, so kam es im April zu einem neuen Kursrutsch um 30 Prozent. Grund waren Medienberichte, wonach die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gegen das Unternehmen wegen des Verdachts auf Marktmanipulation ermitteln soll. Allerdings ging es der Bafin wohl eher um Verstöße gegen die Prospektverordnung und die Emission eines Tokens auf die Aktien der börsennotierten Publity-Tochter Preos. Wie dem auch sei: Publity ist auf jeden Fall im Moment für viele Anleger etwas heiß. Es gibt keine Dividende, die Bilanzierung erfolgt nach HGB, und der Titel wird im Freiverkehr gehandelt.

So viel zu den negativen Aspekten. Jetzt zu den Assets. Per Ende 2020 weist der Spezialist für Kauf, Entwicklung und Verwertung von Büroimmobilien in Deutschland ein Eigenkapital je Aktie von 39 Euro aus. Der geschätzt etwa 80-prozentige Anteil an der Immobiliengesellschaft Preos kostet an der Börse derzeit etwa 420 Millionen Euro. Das liegt um 50 Prozent über der Marktkapitalisierung von Publity. Der von den Frankfurtern eingeschlagene Weg, weg vom transparenten Börsensegment Scale in den wenig regulierten Freiverkehr, löst bei Börsianern zwar keine Freudensprünge aus.

Dennoch gibt es Kursfantasie. Da ist der hohe Discount zum Buchwert, vor allem aber der mögliche Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Preos an einen asiatischen Großkonzern. Die Verhandlungen wurden zwar bis zur Vorlage des geprüften Jahresabschlusses von Preos und der Due Diligence zurückgestellt. Publity erwartet den Vollzug der Transaktion aber noch in diesem Jahr. Durch den Verkauf würde ein dreistelliger Millionenbetrag fließen. Das macht die Aktie zum klaren Kauf für alle risikofreudigen Anleger!

Positive Meldungen zur Transaktion dürften Publity beflügeln. Die Aktie hat noch in diesem Jahr 50 Prozent Kurspotenzial.

ISIN: DE 000 697 250 8

Gew./Aktie: 2022e 1,0 €

KGV 2022/Dividende: 18,6/-

EK * je Aktie/KBV: 39,0 €/0,5

EK *-Quote: 88,3 %

Kurs/Ziel/Stopp: 18,72/27,50/13,40 €



* Eigenkapital, eigene Schätzungen.















____________________________

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, pupunkkop / Shutterstock.com