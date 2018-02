Hier stimmt was nicht! Dell Technologies - Lukratives Gedankenspiel

€uro am Sonntag

So wurde den EMC -Aktionären ein Teil des Kaufpreises in Form eines sogenannten Tracking Stock (ISIN: US 247 03L 103 5 ) ausbezahlt. EMC besaß einen Anteil von gut 80 Prozent am Virtualisierung-Softwareanbieter VMware ( US 928 563 402 1 ). Und die neu ausgegebenen Aktien sollten die Entwicklung dieses Aktienpakets abbilden. So weit zur Theorie., weil es bei einer Umwandlung vor 2021 zu steuerlichen Nachteilen kommen würde. Damit hatten sich die Marktteilnehmer abgefunden. Doch die Situation hat sich verschärft. In der US-Steuerreform wird die Abzugsfähigkeit von Zinsen begrenzt. Dell Technologies ist mit seinen 50 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten betroffen. Um steuerlichen Nachteilen zu entgehen, scheint die Firma eine neue Struktur zu suchen.über eine klassische Neuemission selbst an die Börse gehen. Die Börsianer befürchten allerdings, dass Dell seine Aktivitäten eher bei VMware einbringt. Das ist angesichts der Mehrheitsverhältnisse leicht möglich. Der Vorteil: Bei VMware liegen netto sieben Milliarden Dollar auf dem Konto. Das würde die Zinslast drücken. Den freien Aktionären von VMware gefällt das nicht, der Kurs ist gefallen. Im gleichen absoluten Tempo verlieren aber auch die Aktien des VMware-Trackers. Und damit weitet sich der prozentuale Abstand aus.der virtuellen VMware-Aktie 42 Prozent. Es ergeben sich nun zwei Szenarien. Erstens: Dell bringt seine Aktivitäten ein. Dann dürften die Verluste beim Tracker wegen des Discounts begrenzt sein.Möglichkeit zwei: Dell macht gar nichts oder zieht seinen eigenen Börsengang durch. Dann dürfte der Tracker bis 2021 seinen Discount abbauen. Das entspräche bei unverändertem Kurs von VMware mehr als 15 Prozent Wertzuwachs pro Jahr.__________________________