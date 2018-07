Hier stimmt was nicht! ISRA VISIONs Pizza-­Connection

€uro am Sonntag

Bildquellen: Mark H. Anbinder, ISRA VISION AG

Das Unternehmen stellt Anlagen für die Oberflächeninspektion her. Die verwenden beispielsweise Stahlerzeuger, um Fehler in der Produktion rechtzeitig erkennen zu können. Das Unternehmen hat im Mai einen Aktiensplit durchgeführt. Für jeden gehaltenen Anteilschein erhielten Anleger vier zusätzliche Titel ins Depot gebucht.Mit der Ausgabe der neuen Aktien hatte sich der Kurs gegenüber dem Vortagsschluss gefünftelt, weil ja die gleiche Firma auf fünfmal mehr Aktien verteilt wird. Aber: Schon im Monat vor der Transaktion war der Kurs der Aktie um ein Drittel gestiegen. Offensichtlich versprachen sich Anleger, dass niedrigere Kurse eine erhöhte Nachfrage erzeugen würden. Sie behielten recht. Die Aktie legte aber auch danach noch mal um fast 20 Prozent zu.In der Summe hat sich, um im Bild zu bleiben, die Pizza ISRA VISION um mehr als die Hälfte vergrößert. Weil sich das Unternehmen im gleichen Zeitraum aber operativ nicht um die Hälfte verbessert hat, ist die Gefahr einer Korrektur hoch. ISRA erwirtschaftet schöne Wachstumsraten, und die Anleger stufen die Firma als Gewinner in der ­ Digitalisierung der Fertigungsprozesse ein. Deshalb hatte der Wert schon vor der Wertvermehrung im Splitumfeld eine anspruchsvolle Bewertung.deutlich ausgeweitet. Das Unternehmen wuchs im ersten Halbjahr um rund zehn Prozent. Der Kurs impliziert aber eher eine dreimal so hohe Wachstumsrate. Der Umsatz wird im laufenden Jahr vielleicht bei 150 Millionen Euro landen, und unterm Strich ­könnten 18 Millionen Euro hängen bleiben. Das ist ordentlich, aber viel zu wenig für 1,22 Milliarden Euro Börsenwert.So würde eine Normalisierung der Kurse Richtung 35 Euro, aktuell 57 Euro, die ­Pizzarechnung wieder aufgehen lassen.______________________