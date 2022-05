Hot Stock der Wall Street: APA Corporation-Aktie

€uro am Sonntag

Die Texaner suchen zudem im Meer vor Surinam nach Vorkommen. Der größte Schatz befindet sich jedoch in der Heimat im Permian-Becken, in den Gebieten Eagle Ford Shale und Austin Chalk im Südosten von Texas. APA hat fast 6.000 Bohrlöcher. Pro Tag produziert der Konzern 404 000 Fässer Öläquivalent. Im ersten Quartal stieg der Umsatz von 1,9 auf 2,7 Milliarden Dollar, der Überschuss von 388 Millionen auf 1,9 Milliarden.

Chef John Christmann zahlte eine Anleihe im Umfang von 213 Millionen Dollar vorzeitig zurück. Im März trennte sich Christmann von zwei Beteiligungen: Das Delaware Becken, das voraussichtlich 7.000 Fass Öl am Tag produzieren sollte, versilberte er für 805 Millionen Dollar. Daneben verkaufte er vier Millionen Aktien der Kinetik Holdings, was 224 Millionen Dollar einbrachte. APA ist günstig bewertet und zahlt eine Dividende.

Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.







Ausgewählte Hebelprodukte auf APA Corporation Registered Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf APA Corporation Registered Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf APA Corporation Registered Shs

Bildquellen: Rambleon / Shutterstock.com, Robert Crum / Shutterstock.com