Diskussion um Corona-Folgen und Fall Wirecard

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

"Viele Unternehmen müssen sich darauf einstellen und es schaffen, mit langfristig geringeren Umsätzen profitabel zu sein", sagte Christian Sewing auf dem Banken-Gipfel des "Handelsblatts" in Frankfurt am Main. In vielen Bereichen werde sich das Konsumverhalten nicht nur vorübergehend ändern.

Sewing warnte, dass Europa erneut unter seiner größten Schwäche zu leiden drohe. Man sei zwar relativ gut, Krisen zu kontern, aber langsam etwa im Vergleich zu den USA, wenn es gelte, sich dauerhaft auf einen neuen Normalzustand einzustellen. In einer Phase, in der Covid-19 viele strukturelle Umbrüche wie die Digitalisierung und die Entwicklung zu nachhaltigerem Wirtschaften beschleunige, müsse sich die Wirtschaft besonders schnell anpassen.

Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW Bankengruppe, schätzt die aktuelle wirtschaftliche Erholung noch als fragil ein. Wichtig aus ihrer Sicht sei, dass die Kreditkanäle weiter offen bleiben, um Unternehmen bei der Bewältigung des Zielkonflikts zwischen Investitionen einerseits und möglichst solider Kapitalausstattung andererseits zu unterstützen. So könne man die Chancen aus der Beschleunigung der Digitalisierung nutzen und weiter daran arbeiten, das erklärte Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.

Der Fall Wirecard beschäftige die Tagung ebenfalls. Felix Hufeld, Chef der Finanzaufsicht Bafin, sagte, seine Behörde werde alles tun, um den Skandal aufzuklären und Konsequenzen zu ziehen, damit so etwas nicht mehr passiere. Man müsse prüfen, ob gesetzliche Vorgaben geändert werden müssen. Der oberste Finanzaufseher zeigte sich selbstkritisch: "Wir haben uns zu lange auf die formal korrekten Verfahren verlassen." Einen Rücktritt schloss Hufeld aus.

Eine Folge aus der Causa Wirecard war der Rauswurf des Unternehmens aus dem DAX. Theodor Weimer, CEO der Deutschen Börse, strebt eine Diskussion über die Kriterien für die DAX-Zusammensetzung an. Zudem soll es auch um beschleunigte Sanktionsverfahren und um höhere Sanktionen für börsennotierte Unternehmen gehen.

















________________________________

Werbung

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images