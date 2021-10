Hot Stock der Wall Street: Brady Corp.-Aktie

€uro am Sonntag

Zum Sortiment gehören Sicherheitsschilder, Bodenmarkierungsbänder, Rohrmarkierungen. Die Produkte umfassen ferner Namensschilder, Abzeichen, Schlüsselbänder und Zugangskontrollsoftware zur Personenidentifikation. Selbst Armbänder für Patienten vermarktet Brady. Im Geschäftsjahr 2020/21, das im Juli endete, stieg der Umsatz um sechs Prozent auf 1,14 Milliarden Dollar, der operative Cashflow lag bei 206 Millionen. Chef J. Michael Nauman steckt mehr Geld in Forschung, Vertrieb und Marketing.

Im vierten Quartal kletterte der Umsatz bereits um 22 Prozent. In dem Quartal brachte Nauman drei Übernahmen im Sicherheits- und Identifikationsmarkt in trockene Tücher. Brady generiert hohe Cashflows und hat eine starke Bilanz, die Aktie ist dennoch günstig. In der Kasse liegen netto 109 Millionen Dollar. Im neuen Geschäftsjahr will Nauman das Ergebnis je Aktie auf drei Dollar ausbauen, nach 2,47 Dollar im Vorjahr. Er ist ermächtigt, bis zu zwei Millionen Aktien über die Börse zurückzukaufen.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

