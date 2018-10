Hot Stock der Wall Street: Calavo Growers

€uro am Sonntag

Die Alleskönner sind beliebt, weil sie neben ungesättigten Fettsäuren reich an Vitamin A, B, C und Kalium sind. Sie sollen gut fürs Herz sein. Angeblich können sie sogar Krebs bekämpfen. Chef Lee Cole arbeitet seit seiner Kindheit auf der Avocado-Plantage der Familie. Die Avocados kommen aus Kalifornien, Mexiko und Chile.. In den Supermärkten findet man verzehrfertige Früchte, Salate und Gemüsestücke in Boxen unter der Marke Fresh Cuts. Das Start-up FreshRealm gehört ferner dazu, die Logistikfirma versorgt Städte mit frischen Nahrungsmitteln.spricht der Gesundheitstrend. Der Avocado-Händler legte seit dem Börsengang 2002 um 1.100 Prozent zu. Der Börsenwert ist mit 1,4 Milliarden Euro überschaubar. Analysten erwarten 2019 erstmals 1,2 Milliarden Dollar Umsatz. Die Nettoumsatzrendite erreicht bislang knapp vier Prozent. Es gibt eine kleine Dividende, die Aktie ist moderat bewertet.

Branche: Lebensmittelhandel

Firmensitz: Santa Paula, Kalifornien (USA)

Börsenwert: 1,4 Mrd. €



Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.









