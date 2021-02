Hot Stock der Wall Street: LGI Homes-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Seit dem Börsengang sind Umsatz und Überschuss um 2.500 respektive 2.000 Prozent gestiegen. Im Januar verkaufte LGI Homes 650 Objekte, 50 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Vororte, auf die sich Lipar spezialisiert, sind in der Pandemie gefragt. LGI Homes stieg soeben unter die Top Ten der US-Branche auf. Im laufenden Jahr erwarten Analysten elf Prozent mehr Umsatz. Lipar öffnet stetig neue Bauareale. Die geräumigen Landstriche locken mit Spielplätzen, Wanderwegen, Sportgebieten und Seen. Eine Großstadt liegt meist im Pendelradius. Die Häuser haben einen modernen Grundriss. Im Schnitt kosten sie rund 255.000 Dollar. Zielgruppe sind Erstkäufer, also meist junge Familien mit Kindern, aber auch die Generation über 55 Jahre. Die Grundstücke liegen in der Regel in der Nähe von medizinischen Einrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Die Aktie wird mit einem günstigen Gewinnvielfachen taxiert. Die Rally könnte sich fortsetzen.

LGI Homes

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

















