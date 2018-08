Hot Stock der Wall Street: Sleep Number

€uro am Sonntag

Eine Luft-Mess-Technologie misst innerhalb der Matratze den Körper und passt den Härtegrad automatisch an. So soll der Schlaf erholsamer werden. Chefin Shelly Ibach ist zuversichtlich, dass die Neuheit gut angenommen wird.werden seit Mitte des Jahres verkauft. Die Betten gibt es ab 999 Dollar im Direktvertrieb. Daneben hat die Kette 585 Läden, bis 2019 soll es mindestens 600 geben. Darunter drei in Manhattan. Seit geraumer Zeit steigt der Umsatz von Sleep Number um rund 100 Millionen Dollar pro Jahr. 2017 gingen 1,4 Milliarden Dollar Einnahmen durch die Bücher.. In der zweiten Jahreshälfte soll der Umsatz prozentual im mittleren einstelligen Bereich zulegen. Das Ergebnis je Aktie soll 2018 zwischen 1,70 und 2,00 Dollar landen. Das Gewinnvielfache ist moderat. Solche auf den ersten Blick langweiligen Mittelständler langfristig zu halten, kann sich auszahlen. Die Aktie stieg seit der Finanzkrise im März 2009 um mehr als 14.000 Prozent.

Branche: Haushaltswaren

Firmensitz: Plymouth, Minnesota (USA)

Börsenwert 845 Mio. €



Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.









___________________

Bildquellen: Mary Altaffer/AP, Michela Lietti, spirit of america / Shutterstock.com