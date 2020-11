European Lithium-Aktie aktuell: European Lithium stabilisiert sich

Im Frankfurt-Handel kam die European Lithium-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,028 EUR. Die European Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,028 EUR aus. In der Spitze fiel die European Lithium-Aktie bis auf 0,026 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,026 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 136.505 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2020 00:00:00 erreichte der Anteilsschein mit 0,070 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2020 00:00:00 Kursverluste bis auf 0,021 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Die European Lithium Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000EUR7 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Sydney, SETSqx, Nasdaq OTC, Glob. Market, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. European Lithium Ltd ist ein Unternehmen aus den Branchen Sport / Spiel und Unternehmensbeteiligungen aus Australien.

Redaktion finanzen.net

