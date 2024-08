European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochvormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von European Lithium zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 0,022 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 08:56 Uhr stieg die European Lithium-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 0,022 EUR. Die European Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,022 EUR aus. Bei 0,021 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 5.000 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.01.2024 bei 0,067 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 205,046 Prozent wieder erreichen. Am 15.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,020 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,257 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte European Lithium am 12.09.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.09.2025.

Redaktion finanzen.net