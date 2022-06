European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Mittwochmittag südwärts

Die European Lithium-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 29.06.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 0,039 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die European Lithium-Aktie bis auf 0,039 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,039 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 79.578 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,138 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,739 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,032 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,370 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.09.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 29.09.2023.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com