Eurozone: Unternehmensstimmung verschlechtert sich stärker als erwartet

16.12.25 10:24 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Dezember unerwartet deutlich verschlechtert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel um 0,9 Punkte auf 51,9 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen leichten Rückgang auf 52,6 Punkte erwartet.

Der Stimmungsindikator liegt trotz des leichten Rückgangs über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

In den einzelnen Bereichen der Wirtschaft fiel der Industrieindikator tiefer unter die Wachstumsschwelle. Im Dienstleistungssektor sank der Indikator auch. Er hielt sich aber über der Expansionsschwelle. In beiden Sektoren war der Rückgang stärker als erwartet./jsl/jha/