EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 6,41 EUR nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,41 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 284.042 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,69 EUR erreichte der Titel am 28.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 238,38 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 26,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 182,12 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 170,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,95 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,623 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

