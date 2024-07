EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Dienstagvormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 9,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 09:06 Uhr 1,4 Prozent. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 9,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,03 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57.736 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 167,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,22 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 21,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 22.05.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,15 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 208,73 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,28 Prozent verringert.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,212 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

