EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,5 Prozent auf 5,96 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 5,96 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,96 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 587.099 EVOTEC SE-Aktien.

Am 16.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR. Gewinne von 293,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,60 EUR aus.

Am 14.08.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 182,12 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 170,28 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. EVOTEC SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,575 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

