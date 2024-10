EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteuert sich am Freitagnachmittag

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 6,16 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 6,16 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,23 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 527.312 EVOTEC SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2023 auf bis zu 21,69 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 252,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,86 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,60 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 14.08.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 182,12 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 170,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,95 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,623 EUR ausweisen wird.

