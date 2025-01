EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Montagvormittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 8,71 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,72 EUR. Bei 8,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.677 EVOTEC SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 18,61 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 113,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 41,91 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,68 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 184,89 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,776 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Schwacher Handel: MDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Freitagmittag in der Verlustzone