EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 8,74 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 8,74 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,81 EUR. Bei 8,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 139.493 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 179,63 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2024 auf bis zu 7,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 21,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 22.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,15 EUR vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 14.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,236 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

