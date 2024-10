EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Vormittag Boden gut

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 5,83 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 5,83 EUR zu. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,84 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,77 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.377 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2023 markierte das Papier bei 21,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 272,36 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 13,13 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,76 EUR aus.

Am 14.08.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 182,12 Mio. EUR im Vergleich zu 170,28 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,809 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Handel in Frankfurt: SDAX sackt ab

SDAX aktuell: SDAX mittags in der Verlustzone