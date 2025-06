EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,56 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 6,56 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,57 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 294.377 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2024 auf bis zu 10,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 61,89 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 22,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,80 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 06.05.2025 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 199,98 Mio. EUR – eine Minderung von 4,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 208,73 Mio. EUR eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,474 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

