EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Vormittag ins Plus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 8,16 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 8,16 EUR zu. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.141 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 37,95 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je Aktie ausweisen dürften.

