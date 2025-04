Frankreich: 'Wir sind für diesen Handelskrieg bereit'

03.04.25 11:46 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich will auf die durch US-Präsident Donald Trump verkündeten Strafzölle mit Verhandlungen und Gegenschlägen reagieren. Frankreich werde gemeinsam mit Europa antworten, sagte Regierungssprecherin Sophie Primas dem Sender RTL. "Wir sind für diesen Handelskrieg bereit." Es gebe keinen anderen Hebel als das Kräfteverhältnis, um auf Trump Einfluss zu nehmen. Wer­bung Wer­bung "Ein erster Gegenschlag, der etwa Mitte April wirksam wird, wird seinem ersten Angriff auf Aluminium und Stahl entsprechen, der bereits im Gange ist. Und dann gibt es einen zweiten Satz von Gegenschlägen, der wahrscheinlich Ende April auf alle US-Produkte und -Dienstleistungen bereit sein wird." Über die Höhe der Zölle und die Produkte, die von diesen Gegenmaßnahmen betroffen sein werden, sei "noch nicht entschieden", sagt die Regierungssprecherin. "Das ist eine Diskussion, die zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union stattfindet. Die Union muss stark sein, sie muss dafür vereint sein.". In Betracht gezogen werde eine Besteuerung der großen Tech-Unternehmen wie Google (Alphabet C (ex Google)), Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. Wer­bung Wer­bung Wie der Élysée-Palast ankündigte, werde Präsident Emmanuel Macron am Nachmittag mit Vertretern der Branchen zusammentreffen, die von den amerikanischen Strafzöllen betroffen sein werden./evs/DP/stk

