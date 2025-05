Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag höher

Amazon im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 206,60 USD zu.

Das Papier von Amazon konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 206,60 USD. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 207,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 206,00 USD. Zuletzt wechselten 1.115.770 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 242,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,38 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 151,61 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 36,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 234,14 USD.

Amazon gewährte am 01.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 155,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,62 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Amazon am 31.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,19 USD fest.

