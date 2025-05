Freundlicher Handel: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus

Index im Fokus

Der Dow Jones befand sich schlussendlich im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,28 Prozent stärker bei 42.215,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 16,871 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,625 Prozent fester bei 42.361,63 Punkten in den Handel, nach 42.098,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 41.828,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 42.266,00 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,876 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2025, notierte der Dow Jones bei 40.527,62 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 28.02.2025, den Wert von 43.840,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38.441,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 verlor der Index bereits um 0,416 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45.054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 3,32 Prozent auf 208,18 USD), NVIDIA (+ 3,25 Prozent auf 139,19 USD), Amgen (+ 1,85 Prozent auf 283,54 USD), Chevron (+ 1,39 Prozent auf 137,91 USD) und Johnson Johnson (+ 0,75 Prozent auf 153,58 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Salesforce (-3,30 Prozent auf 266,92 USD), Home Depot (-1,16 Prozent auf 322,80 EUR), IBM (-0,60 Prozent auf 258,69 USD), Goldman Sachs (-0,59 Prozent auf 604,86 USD) und Nike (-0,55 Prozent auf 61,44 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 83.143.657 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,015 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,55 erwartet. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net