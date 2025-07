NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 163,13 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 163,13 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 162,02 USD. Bei 165,40 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8.398.367 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,89 USD erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 2,92 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,63 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,030 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,039 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 170,00 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA ließ sich am 28.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,60 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26,04 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,06 Mrd. USD ausgewiesen.

Die NVIDIA-Bilanz für Q2 2026 wird am 27.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 26.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,32 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

