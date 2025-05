Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag im Plus

Blick auf Amazon-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 206,84 USD.

Das Papier von Amazon legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 206,84 USD. Bei 208,81 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 207,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.804.726 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 151,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 36,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 234,14 USD an.

Amazon ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 155,67 Mrd. USD im Vergleich zu 143,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,19 USD je Aktie belaufen.

