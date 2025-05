Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 203,19 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 203,19 USD zu. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 204,58 USD. Bei 202,86 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.660.768 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,35 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 151,61 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 25,39 Prozent sinken.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 234,14 USD an.

Am 01.05.2025 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,00 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 155,67 Mrd. USD – ein Plus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 143,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 6,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

