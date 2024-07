EVOTEC SE im Fokus

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

30.07.24 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 8,75 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 8,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,70 EUR. Bisher wurden heute 135.702 EVOTEC SE-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 24,39 EUR. Gewinne von 178,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 17,50 Prozent sinken. Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,40 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 22.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 208,73 Mio. EUR, gegenüber 240,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,28 Prozent präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025. 2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,224 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start fester Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Plus

