Ausblick: Eli Lilly and stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Eli Lilly and öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.

Eli Lilly and wird am 08.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD gegenüber 1,25 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 16,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,73 USD, gegenüber 7,94 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 31,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,54 Milliarden USD generiert wurden.

