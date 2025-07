Aktien Schweiz von defensiven Schwergewichten ins Minus gedrückt

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Montag von den defensiven Schwergewichten - vor allem aus dem Pharmasektor - ausgebremst worden. Die Stimmung wurde als vorsichtig beschrieben. "Im Zentrum des Börsengeschehens stehen wieder einmal die Zölle", sagte Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Viele Staaten versuchten, die drohenden US-Zölle noch abzuwenden. Die Börsenwelt spekuliere aber aktuell, an wen die ersten zwölf Zollmitteilungsbriefe adressiert seien. "Gerade für die exportorientierten europäischen Volkswirtschaften wären die Zölle eine immense Belastung", so Altmann. Die für Mittwoch erwartete Bekanntgabe der neuen US-Zölle könnte zudem schon wieder Makulatur sein. Denn US-Handelsminister Howard Lutnick hatte erklärt, die Strafzölle könnten erst am 1. August in Kraft gesetzt werden.

In der Schweiz sprachen Händler in Sachen US-Zölle von Hoffen und Bangen. Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 11.955 Punkte. Unter den 21 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und zehn -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,16 (zuvor: 14,12) Millionen Titel. Der SMI umfasst bis zur nächsten Indexüberprüfung im September 21 statt 20 Aktien, nachdem Holcim sein Nordamerikageschäft unter dem Namen Amrize abgespaltet hat.

Nach den jüngsten Aufschlägen, bedingt durch Berichte, lokale Pharmaunternehmen könnten von zusätzlichen US-Zöllen ausgenommen werden, verloren die Pharmawerte Novartis und Roche nun 0,5 bzw. 1,1 Prozent. Die Citi hatte das Richemont-Ziel zudem deutlich gesenkt. Dazu gesellten sich auch Verluste von 1,1 Prozent beim defensiven Schwergewicht Nestle. Alcon sanken um 0,3 Prozent, der Spezialist für Augenheilkunde erwirbt den US-Medizintechniker LumiThera.

Überhaupt standen europaweit Anbieter von Medizintechnik unter Druck. China hatte angekündigt, den Import von Medizintechnik aus der EU einzuschränken. In der Schweiz wurden die Titel von Straumann (-0,5%) und Sonova (-1,0%) in Sippenhaft genommen. Unter den Nebenwerten zogen Swissquote um 8,7 Prozent an. Das Finanzunternehmen übernahm die App Yuh komplett.

