Ausblick: HEXO präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HEXO wird am 11.06.2020 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,056 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HEXO noch -0,040 CAD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,4 Millionen CAD aus - das entspräche einem Plus von 57,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,228 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,380 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 75,2 Millionen CAD, gegenüber 47,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

