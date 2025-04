EY sieht deutliches M&A-Potenzial im deutschen Tech-Sektor

DOW JONES--Die Zahl der M&A-Deals deutscher Technologieunternehmen hat sich im vergangenen Jahr auf relativ hohem Niveau stabilisiert. Wie aus der "German Tech M&A Study 2024" der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervorgeht, wurden 2024 in Deutschland 387 M&A-Deals im Technologiesektor abgeschlossen. Das sind zwar 6 Prozent weniger als im Jahr davor, aber 43 Prozent mehr als im Jahr 2020. Ihren Höhepunkt hatten die M&A-Aktivitäten im deutschen Tech-Sektor 2021 mit damals 502 Transaktionen erreicht. In den Vor-Corona-Jahren 2019 und 2020 waren es nur 246 bzw. 270 Deals gewesen.

Dominiert werden die M&A-Transaktionen unverändert von strategischen Investoren, auf die fast acht von zehn Deals entfielen. Der Anteil von Private-Equity-Investoren betrug 21 Prozent. Besonders im Fokus der Investoren stehen der EY-Analyse zufolge Software-Unternehmen, die im vergangenen Jahr 59 Prozent der Übernahmen ausmachten. Als Schwerpunkte machte EY neben Künstlicher Intelligenz Anbieter von Content-Workflow- und Content-Management-Systemen sowie Softwarelösungen für die Bereiche FinTech und HealthTech aus. Investoren aus Deutschland sind laut der Analyse weiterhin Schlüsselakteure im heimischen Tech-M&A-Markt und standen 2024 für 45 Prozent aller Tech-Deals.

"Tech-Unternehmen - und vor allem Startups aus diesem Sektor - haben sich in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Säule in der deutschen Industrie entwickelt", so EY-Partner Thomas Prüver. "Vor allem in puncto Disruption und Innovation stechen sie hervor und fallen auch Investoren auf."

Die starke Umsatzentwicklung der deutschen Technologiebranche wird laut Prüver dazu beitragen, dass es in den kommenden Jahren mehr Fusionen und Übernahmen in diesem Bereich geben wird. "Die Technologiebranche ist eine der wenigen dynamisch wachsenden Branchen in Deutschland. Und sie ist teilweise immer noch sehr fragmentiert und muss sich gleichzeitig ständig weiterentwickeln", führte er aus. "Bei den Themen Digitalisierung und Integration digitaler Technologien liegt Deutschland zwar auf EU-Durchschnittsniveau, allerdings gibt es noch großes Wachstumspotenzial - insbesondere im Bereich der Integration von Cloud-Anwendungen und Data Analytics bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Auch vor diesem Hintergrund werden Unternehmenstransaktionen zukünftig eine noch größere Rolle spielen."

